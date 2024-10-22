«Вы и так все понимаете»: Путин на встрече с Моди пошутил про отсутствие перевода
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Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин забыл о своем переводчике на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает Газета.ru.
Встреча состоялась в рамках саммита БРИКС в Казани. По словам Путина, отношения России и Индии продолжают активно развиваться и имеют особый статус привилегированного партнерства. Президент пошутил, что Моди уже хорошо понимает все, поэтому не обратился за помощью переводчика.
«У нас такие отношения, что я считал, вы и так все понимаете», — объяснился президент, обращаясь к Моди.
Саммит БРИКС продлится до 24 октября. На этом мероприятии впервые присутствуют новые участники — представители Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии. Ожидается, что во встречах также примут участие различные мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина.
БРИКС — это международная группа, объединяющая 5 стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. Она является мощной платформой для глобального сотрудничества и поддерживает многополярный миропорядок. В 2024 году к ней присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.