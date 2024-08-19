сегодня в 11:26

Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Россию с официальным визитом

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян приедет в Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Он посетит Москву по приглашению главы правительства Михаила Мишустина. Визит состоится 20–22 августа.

В его рамках состоится 29-я регулярная встреча глав правительств РФ и КНР. На ней обсудят развитие российско-китайских отношений, партнерства, а также стратегическое взаимодействие стран.

Кроме того, главы правительств обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Речь пойдет и о продвижении совместных проектов в различных областях.

По итогам встречи будет подписан ряд документов.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин прилетел в Баку для встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры в ходе переговоров планировали обсудить вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений.