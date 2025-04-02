Премьер Дании Фредериксен заявила, что США не получат контроль над Гренландией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что США не получат контроль над Гренландией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«США не получат контроль над Гренландией. Гренландия принадлежит гренландцам», — заявила она.

Также Фредериксен заявила, что сделает все, чтобы обеспечить равные отношения между датчанами и гренландцами в датском королевстве.

Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал позицию о необходимости включения острова в состав США еще до своего официального вступления в должность американского президента. По его мнению, Гренландия имеет ключевое стратегическое значение для обеспечения безопасности страны и противостояния влиянию таких держав, как Россия и Китай, защищая тем самым «свободный мир».

США имеют серьезные планы по присоединению Гренландии, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Мурманскую область.