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Представители РФ и США приступили к рабочему ланчу в Эр-Рияде

По окончании первой утренней сессии переговоров в Эр-Рияде делегации РФ и США приступили к рабочему ланчу, сообщает ТАСС .

В Саудовской Аравии во вторник в 10:30 мск стартовали переговоры между Россией и США. Стороны беседовали 2,5 часа, затем взяли 15-минутную паузу, после которой продолжили разговор.

Первая утренняя сессия мероприятия уже подошла к концу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, после окончания утренней сессии представители Москвы и Вашингтона приступили к ланчу.

Россию на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США в беседе принимают участие госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее Захарова опубликовала фото с переговоров России и США в Эр-Рияде. На них запечатлен разговор Лаврова и Ушакова с Рубио.