Захарова опубликовала новые фото с переговоров России и США в Эр-Рияде

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала новые фото с переговоров представителей РФ и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

«Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как в холле одного из дворцов королевской семьи проходит разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова с американским госсекретарем Марко Рубио.

Во вторник в Саудовской Аравии стартовали переговоры российской и американской делегаций. В ходе встречи представители России и США намерены обсудить перспективы восстановления двусторонних отношений и приступить к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.