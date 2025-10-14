Председатель ГД Володин: надо защитить права русских в Прибалтике

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить предложения по защите россиян от дискриминации в прибалтийских странах на фоне возможной депортации граждан РФ из Латвийской Республики, сообщает пресс-служба ГД в Telegram-канале .

Ранее латвийские власти озвучили намерение депортировать 841 человека. Рига заявила, что они якобы не смогли подтвердить свое знание латышского языка и не прошли обязательную проверку служб безопасности.

Володин отметил, что прибалтийские страны являются «марионетками Запада». Он добавил, что в Евросоюзе уже давно создана «тюрьма народов», а права граждан попираются. Председатель Госдумы призвал коллег сделать все, чтобы защитить россиян в Прибалтике. Также Володин сказал, что Москва призовет к этому парламенты и политиков других стран.

Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале напомнила о рабочей группе, созданной для оперативного консультирования русскоязычных граждан, вынужденно покинувших территорию Прибалтики. Сотрудники оказывают всяческое содействие, в том числе в оформлении необходимых документов.

Также Волк рассказала о случае выдворения из страны латвийскими властями 74-летнего пенсионера. Он проживал там с 1971 года, но, не сумев сдать языковой экзамен, потерял право на вид на жительство и лишился всех социальных пособий.

Российские правоохранители оказывают ему помощь. Планируется присвоить ему статус вынужденного переселенца и выдать паспорт гражданина РФ. Сейчас мужчина находится в Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.