Ни родных, ни близких: выдворенному из Латвии россиянину некуда ехать

Выгнанный из Латвии за незнание языка мужчина заявил, что в РФ ему ехать некуда

Латвийские власти выдворили из страны 74-летнего пенсионера Григория из-за неудовлетворительного знания государственного языка. По словам мужчины, в России ему ехать некуда, поскольку здесь у него нет ни близких, ни родных, сообщает RT .

В Латвии он проживал с 1971 года. В 2023 году, не сумев сдать языковой экзамен, он потерял право на вид на жительство и лишился всех социальных пособий.

«ВНЖ отобрали и пенсию заблокировали еще полтора года назад», — поделился Григорий.

После принятия решения о депортации в 2025 году пенсионера поместили в Даугавпилсский центр размещения задержанных иностранцев. Там он находился без связи в течение недели. Затем его под конвоем доставили до границы Латвии и России. После последнего звонка, в котором он сообщил о том, что его везут в Москву автобусом, связь с ним прервалась. Несколько дней журналисты и общественники пытались установить его местонахождение.

RT выяснил, что в настоящее время мужчина находится в одном из московских центров социальной адаптации. Григорий рассказал, что у него на руках только свидетельство о рождении и заграничный паспорт. Отсутствие российского паспорта не позволяет ему приобрести СИМ-карту.

В Германии проживает его сын Руслан, однако он давно не поддерживал связь с отцом.

