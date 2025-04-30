Украинской молодежи необходимо запретить слушать российскую музыку, считает начальник главного штаба «Правого сектора»* Александр Сачко. По его мнению, после того, как на Украине начинают нормально относиться к «матрешкам и балалайкам», в страну «приходит» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), сообщает украинский «Телеграф» .

Националист заявил, что молодые люди из Киева и других регионов продолжают публично слушать российские песни, несмотря на конфликт в стране. По его мнению, это — «результат предыдущих лет целенаправленно влияния России на Украине».

«Танки приходят потом. Гиркин приходит после того, как в каком-то населенном пункте уже устоялись матрешки и балалайки, когда это воспринимается нормально», — думает начштаба «Правого сектора»*.

По мнению Сачко, молодое население страны нужно отучать от российской музыки и предоставлять им украинскую альтернативу.

На Украине регулярно совершаются нападки на людей, которые слушают российские песни, говорят по-русски или читают книги на русском языке. Ранее в Киеве силовики также проверяли ночной клуб из-за того, что там играли треки на русском языке.

Вместе с тем украинские власти признавали, что у них «нет права запрещать русские песни», но ситуация в стране говорит об обратном.

*Организация запрещена в России как террористическая и экстремистская.