В Киеве проверят ночной клуб из-за русскоязычных песен
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На Украине правоохранительные органы проводят проверку одного из киевских ночных клубов, в котором звучат композиции на русском языке, сообщает «Лента.ру».
Ранее в соцсетях были опубликованы кадры из ночного клуба, расположенного в Голосеевском районе Киева. Посетители заведения танцевали под песни российских музыкантов.
«Полиция Киева прибыла в один из клубов из-за песен на русском языке», — пишет украинское издание РБК в Telegram-канале.
Из материала следует, что следователи и сотрудники правоохранительных органов проводят допрос сотрудников и администрации заведения.
Ранее рэп-исполнитель Джиган выступил на свадьбе Ривки Лазар и Шолома Вольфа, дочери главного раввина России Берла Лазара и сына раввина Одессы Авраама Вольфа.