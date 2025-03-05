Премьер Украины Шмыгаль: у Киева нет права запрещать русские песни

У Киева отсутствуют правовые основания, чтобы запрещать песни на русском языке. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, сообщает РБК .

Таким образом политик ответил на петицию местных жителей с просьбой заблокировать песни на русском языке, которые публикуются на стриминговых площадках Apple Music и Spotify. Ее выложили 17 февраля на сайте правительства Украины.

Шмыгаль отметил, что в международном праве, законодательстве государства и правилах вещания заграничных площадок нет правовых оснований, чтобы заблокировать песню, поскольку она написана на определенном языке. При этом украинский премьер сказал, что в стране примут меры для ограничения распространения российского контента, среди которых музыкальные видеоклипы и мелодии.

Украинский премьер напомнил об актах о цифровых услугах (Digital Services Act) и о цифровых рынках (Digital Markets Act), заработавших на территории ряда государств-членов ЕС. Благодаря им планируют снизить «риски демократическим процедурам».

Ранее на Украине певца SHAMAN (Ярослава Дронова) обвинили в глорификации российской армии.