Премьер Украины Шмыгаль: у Киева нет права запрещать русские песни
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У Киева отсутствуют правовые основания, чтобы запрещать песни на русском языке. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, сообщает РБК.
Таким образом политик ответил на петицию местных жителей с просьбой заблокировать песни на русском языке, которые публикуются на стриминговых площадках Apple Music и Spotify. Ее выложили 17 февраля на сайте правительства Украины.
Шмыгаль отметил, что в международном праве, законодательстве государства и правилах вещания заграничных площадок нет правовых оснований, чтобы заблокировать песню, поскольку она написана на определенном языке. При этом украинский премьер сказал, что в стране примут меры для ограничения распространения российского контента, среди которых музыкальные видеоклипы и мелодии.
Украинский премьер напомнил об актах о цифровых услугах (Digital Services Act) и о цифровых рынках (Digital Markets Act), заработавших на территории ряда государств-членов ЕС. Благодаря им планируют снизить «риски демократическим процедурам».
Ранее на Украине певца SHAMAN (Ярослава Дронова) обвинили в глорификации российской армии.