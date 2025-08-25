Правительство предложило Путину денонсировать договор о запрете пыток

Кабмин рекомендует денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, принятую в 1987 году. Этот шаг, который затронет и дополнительные протоколы 1993 года, станет логическим продолжением курса на полный уход Москвы из правового поля СЕ. Россия присоединилась к конвенции в 1996 году, однако после блокировки ее участия в работе надзорного комитета организации практическая ценность документа для РФ была утрачена.

Решение о денонсации представлено как вынужденная мера, следующая за выходом России из Совета Европы в 2022 году. Тогда, после приостановления права Москвы на представительство в уставных органах СЕ, российская сторона уведомила генерального секретаря организации о своём выходе и о денонсации Европейской конвенции по правам человека.

При этом в Москве подчеркивают, что отказ от европейских конвенций не означает ослабления стандартов в области прав человека, а все обязательства будут выполняться в рамках национального законодательства.