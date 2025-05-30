Правительство Японии не стало комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным

Генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси подчеркнул, что правительство страны не взаимодействовало с вдовой бывшего премьера Синдзо Абэ Акиэ Абэ по поводу ее поездки в РФ и не комментирует ее встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС .

«Мы в курсе, что администрация президента России сообщила, что 29 мая Акиэ Акбэ, супруга бывшего премьер-министра Абэ, встретилась в Москве с президентом России Путиным», — сказал Хаяси.

При этом он напомнил, что сейчас МИД Японии призывает людей воздерживаться от поездок в РФ независимо от цели.

29 мая Владимир Путин принял Акиэ Абэ в Кремле. По сведениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в ходе встречи российский лидер лично предложил вдове экс-премьера Японии посетить знаменитый столичный театр и распорядился предоставить ей для поездки правительственный транспорт.

Также Путин выразил ей благодарность за позицию мужа в политике, добавив, что Москва помнит и уважает вклад Абэ в развитие двухстороннего сотрудничества.

8 июля 2022 года экс-премьер-министр был убит в ходе предвыборного митинга. Церемонию прощания и похороны японского политика посетили 26 тыс. граждан Страны восходящего солнца.