Российский президент Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политик погиб 8 июля 2022 года в результате покушения, сообщает пресс-служба Кремля.

«Его (Синдзо Абэ-ред.) жизнь трагически оборвалась в результате террористического акта. Но память о нем и о его деятельности, о его работе у нас в России бережно хранится», — обратился глава государства к Акиэ Абэ.

Российский лидер напомнил, что Синдзо Абэ внес большой вклад в развитие российско-японских отношений и стремился к полному восстановлению сотрудничества между странами. Между президентом РФ и бывшим японским премьером сложились очень добрые личные отношения.

Путин выразил вдове японского премьера за его позицию, добавив, что Москва помнит и уважает вклад Синдзо Абэ в развитие двухстороннего сотрудничества.

8 июля 2022 года экс-премьер-министра был убит в ходе предвыборного митинга. Церемонию прощания и похороны японского политика посетили 26 тыс. граждан страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсуждали актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в энергетике.