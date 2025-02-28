Поступят, как им выгодно: эксперт прокомментировал отказ США в военной помощи ЕС

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко считает, что США в вопросе военной поддержки Европы в украинском конфликте поступят так, как им выгодно.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером отказался помогать ЕС. Стармер предложил поддержать усилия Европы в предоставлении военной помощи Украине, но американский президент отверг это предложение.

По словам эксперта, никто никому ничем не обязан.

«И в Европе это хорошо понимают: будь ты членом НАТО или не членом НАТО, американцы поступят так, как им будет выгоднее на тот момент», — сказал Онуфриенко в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, в Европе даже никто не задается подобными вопросами: «Ребята, а как же гарантии безопасности? А как же устав НАТО?»