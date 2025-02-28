Трамп отказался обсуждать все возможные варианты военной поддержки Киева

Трамп не стал слушать предложения Стармера по поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп отказался усилить поддержку Украины на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом Доме. Такое заявление стало неожиданностью для Европы, сообщает «Царьград» со ссылкой на газету Politico.

Европейские страны ожидали укрепления поддержки Киева. На пресс-конференции даже Стармер не смог скрыть удивления и попытался убедить Трампа изменить решение.

Стармер предположил, что Трамп наотрез откажется слушать идеи о предоставлении «гарантий безопасности» и предложил поддержать усилия Европы в предоставлении военной помощи Украине. Однако американский президент отверг и это предложение.

«Эта жесткая позиция стала отрезвляющим сигналом для европейских союзников, ожидающих благоприятного момента перед визитом (президента Украины – ред.) Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу», — заявлено в издании.

Особенно насторожило европейских лидеров отсутствие интереса у Трампа в поддержке британских войск в случае их участия в конфликтах на Украине. Сообщается, что британские чиновники рассказали, что Стармер хотел обсудить идею «воздушного наблюдения и воздушного прикрытия», если начнется новый конфликт на Украине.