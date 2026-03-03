Посольство США в Израиле заявило, что не может помочь американцам с эвакуацией

Посольство США в Израиле заявило о неспособности эвакуировать всех американцев, которые хотят покинуть еврейское государство, или помочь им с выездом, сообщает РИА Новости .

Ранее посол США в Израиле Майк Хакаби утверждал, что от американских граждан, которые сейчас находятся в стране, поступают запросы на эвакуацию. Также такие обращения направляют американцы, чьи родственники находятся в еврейском государстве.

Однако в посольстве США заявили, что не смогут эвакуировать всех желающих. У них нет такой возможности.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал бить по еврейскому государству и странам, где находятся американские военные базы.

Между тем американский Госдеп призвал граждан США срочно покинуть свыше 10 стран на Ближнем Востоке. В том числе речь идет об Израиле.

