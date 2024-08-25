Посольство РФ во Франции отреагировало на арест Павла Дурова

Новость о задержании предпринимателя Павла Дурова в аэропорту Парижа разлетелась по всему миру, посольство России во Франции отреагировало на ситуацию и прокомментировало ее в своем Telegram-канале .

«После появления в СМИ новости о задержании П. В. Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ», — говорится в сообщении посольства РФ во Франции.

Отмечается, что власти Франции пока уклоняются от прямого контакта по вопросу задержания Дурова в Париже вечером 24 августа. В настоящее время ведомство поддерживает связь с адвокатом предпринимателя и следит за развитием событий.

Ранее в СМИ появилась информация, что Павел Дуров знал, что его ищут во Франции, еще до того, как его самолет приземлился в Париже. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после задержания основателя мессенджера Telegram заявил, что этим арестом французские власти демонстрируют всему миру тираническое лицо.