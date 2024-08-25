Филиппо: задержанием Дурова Франция демонстрирует миру тираническое лицо

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал задержание предпринимателя Павла Дурова на своей странице в соцсети Х, он считает, что власти страны своими действиями всему миру демонстрируют тираническое лицо, пишет РИА Новости .

«Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!» — написал Филиппо.

Лидер французской партии не исключил, что американский предприниматель Илон Маск может повторить судьбу Павла Дурова, если тоже приедет во Францию. Филиппо считает, что основателя компания Space X так же могут арестовать.

Ранее сообщалось, что Дуров знал, что его разыскивают во Франции. Однако все равно прилетел в страну и действительно оказался задержан.