В посольстве России в Лондоне заявили, что Великобритания защищает программу «зеленого коридора» в качестве предлога, чтобы прикрыть поставки оружия Вооруженным силам Украины по Черному морю, пишет ТАСС .

По данным агентства, британская сторона косвенно признается в том, что действительно прикрывает поставку оружия ВСУ по Черному морю.

«Британские власти придумали еще один антироссийский выпад, заявив о наращивании наших ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы приводит к задержкам доставки продовольственной продукции для нужд населения Палестины и поставок зерна странам глобального Юга. Это, в общем-то, саморазоблачение. Раскручивание данной темы, по существу, подтверждает вовлеченность западных стран в поставки вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам», — говорится в сообщении диппредставительства России.

По данным российского посольства в Лондоне, сами британцы, знакомые с материалами Минобороны России по этой теме, признают, что программа зернового коридора — всего лишь прикрытие. В диппредставительстве подчеркнули, что поставка ВСУ морских дронов и радаров только доказывает, что боевые средства будут использованы совсем не для защиты зеленого коридора. Это вооружение — прикрытие поставок военной продукции ВСУ морским путем.