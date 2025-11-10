Посол РФ Андрей Черновол подтвердил заморозку военного проекта в Судане

Реализация проекта по созданию российской военно-морской базы в Судане временно приостановлена на фоне продолжающегося военного конфликта в стране, сообщает ТАСС .

Как заявил посол России в Судане Андрей Черновол, движение по этому вопросу «пока приостановлено», хотя межгосударственное соглашение от 2020 года остается в силе. Документ, рассчитанный на 25 лет, предусматривает размещение пункта материально-технического обеспечения ВМФ России с контингентом до 300 человек и одновременным присутствием не более четырех кораблей.

Переговоры о создании базы велись с 2017 года, однако политическая нестабильность в Судане, включая два военных переворота в 2019 и 2021 годах, не позволила завершить ратификацию соглашения.

Несмотря на заявления суданских властей о достижении взаимопонимания по этому вопросу в феврале 2025 года, эскалация конфликта между суданской армией и Силами быстрого реагирования сделала практическую реализацию проекта невозможной в текущих условиях.