Если сделка по прекращению огня между Израилем и ХАМАС сорвется, Иран вероятнее всего продолжит финансировать структуры ХАМАС и своих ключевых союзников. На Ближнем Востоке действует множество локальных сил, что превращает регион в пороховую бочку, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее в Сети распространилась информация, что достигнута договоренность о прекращении огня в секторе Газа, но ХАМАС в последний момент отказывается соблюдать соглашения. Такое заявление сделала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В свою очередь корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил, что Израиль может сорвать соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в Газе.

«Перемирие, которое планировалось на 42 дня, скорее всего, будет нарушаться. Локальные перестрелки и стычки возможны, хотя крупных операций ожидать не стоит. Регион остается сложным, а конфликт — перманентным. Если сделка сорвется, Иран вероятнее всего продолжит финансировать структуры ХАМАС, которые еще действуют, а также своих ключевых союзников: ливанскую „Хезболлу“, йеменскую „Ансар Аллах“ и иракские группировки сопротивления», — сказал Косоруков.

Он добавил, что корпус стражей исламской революции обеспокоен тем, что Израиль может выйти из соглашения и возобновить боевые действия. Израиль, даже отойдя на 700 м в Газе, в любой момент может вернуться на прежние позиции.

«При этом Иран продвигает идею, что это соглашение демонстрирует усталость Израиля от войны и его готовность к уступкам. Однако очевидно, что это временное перемирие, выгодное для внутриполитической ситуации в Израиле, особенно с учетом возвращения части заложников — более 30 человек», — отметил политолог.

Позиция Ирана и арабский мир

Косоруков пояснил, что у Ирана жесткие конечные цели, вплоть до ликвидации суверенного израильского государства. Это временное перемирие он будет использовать для укрепления своей позиции в шиитском мире.

«Однако в арабском мире, особенно среди суннитских государств, таких как Саудовская Аравия и Турция, к Ирану относятся с подозрением. Несмотря на это, Иран рассматривает сложившуюся ситуацию как возможность для демонстрации своей силы. Иран не заинтересован в срыве сделки, но регион слишком фрагментирован. Локальные силы преследуют свои интересы, а договориться между собой практически невозможно. Архитектуры безопасности нет, правила взаимодействия остаются неясными. Это превращает регион в настоящую пороховую бочку планеты», — заключил эксперт.