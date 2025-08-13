«Попытка ослабить связи»: что значат угрозы отставки чиновников в Сербии

Анонимный источник заявил, что намерения нового премьер-министра Сербии Джуро Мацута отправить в отставку пророссийских чиновников — это попытка ослабить отношения Москвы и Белграда, но она вряд ли имеет шансы на успех, сообщает Общественное Телевидение России .

«Кабинет премьер-министра может фактически заблокировать любые решения правительства, включая вопросы, касающиеся санкций или антироссийских деклараций», — пояснил эксперт.

Президент страны Александр Вучич сначала никак не комментировал ситуацию и не принимал в ней участия, а потом заявил, что эта информация — глупость. Республика не собирается менять свои международные позиции.

При этом в июне Вучич впервые после начала своего президентства посетил Украину в рамках саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» и этим поставил себя в двусмысленное положение. Но пророссийское направление Сербии пока непоколебимо.