Вучич назвал новости о планах уволить пророссийских политиков глупостями
Фото - © РИА Новости, Сергей Бобылев
Президент Сербии Александр Вучич назвал глупостями появившуюся в Сети информацию о том, что правительство страны собирается отправить в отставку ряд пророссийских политиков, сообщает РИА Новости.
Ранее некоторые СМИ опубликовали сообщения о планах сербских властей уволить пророссийских политиков. Вучич заявил, что эти данные не соответствуют действительности.
«Это все глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает», — сказал президент Сербии.
По его словам, страна не поменяла в этом плане свою позицию. Она не собирается вводить антироссийские санкции и отправлять в отставку пророссийских политиков.
Ранее Вучич заявил, что Сербия сохраняет дружбу с Россией вопреки давлению Запада. По его словам, республика не собирается поворачиваться спиной к Москве.