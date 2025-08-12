Вучич назвал новости о планах уволить пророссийских политиков глупостями

Президент Сербии Александр Вучич назвал глупостями появившуюся в Сети информацию о том, что правительство страны собирается отправить в отставку ряд пророссийских политиков, сообщает РИА Новости .

Ранее некоторые СМИ опубликовали сообщения о планах сербских властей уволить пророссийских политиков. Вучич заявил, что эти данные не соответствуют действительности.

«Это все глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает», — сказал президент Сербии.

По его словам, страна не поменяла в этом плане свою позицию. Она не собирается вводить антироссийские санкции и отправлять в отставку пророссийских политиков.

Ранее Вучич заявил, что Сербия сохраняет дружбу с Россией вопреки давлению Запада. По его словам, республика не собирается поворачиваться спиной к Москве.