Польский журналист раскритиковал идею о сбивании российских ракет
Главный редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий резко раскритиковал предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, сообщает «Лента.ру».
По мнению журналиста, такая инициатива означала бы прямое вступление Польши в конфликт без защиты со стороны статьи 5 Устава НАТО, которая активируется только в случае нападения на территорию стран-участниц альянса.
Лисицкий также обвинил правительство Польши в политической эксплуатации ситуации, указав, что до появления угрозы с воздуха у властей не было ни концепции, ни плана действий, а теперь они используют безопасность для внутренних целей.
Ранее Сикорский заявлял, что Украина будет обучать польских военных борьбе с беспилотниками, подчеркивая, что именно Киев, а не Запад, обладает уникальным опытом противостояния России.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.