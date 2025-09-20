Польский журналист раскритиковал идею о сбивании российских ракет

По мнению журналиста, такая инициатива означала бы прямое вступление Польши в конфликт без защиты со стороны статьи 5 Устава НАТО, которая активируется только в случае нападения на территорию стран-участниц альянса.

Лисицкий также обвинил правительство Польши в политической эксплуатации ситуации, указав, что до появления угрозы с воздуха у властей не было ни концепции, ни плана действий, а теперь они используют безопасность для внутренних целей.

Ранее Сикорский заявлял, что Украина будет обучать польских военных борьбе с беспилотниками, подчеркивая, что именно Киев, а не Запад, обладает уникальным опытом противостояния России.

