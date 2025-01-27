Ожидается, что 28 января вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в штаб-квартире министерства обороны в Варшаве подпишет контракт на поставку противорадиолокационных ракет AGM-88g AARGM-ER.

Известно, что дальность поражения наземных целей этих ракетами составляет более 200 км.

Ранее в Польше заявили о том, что на Украине сложилась трудная ситуация, которая огорчила министров обороны стран НАТО.

Главы оборонных ведомств стран НАТО огорчены успехами России в зоне СВО, потому что не оправдались их ожидания и не окупились затраты, вложенные в украинский конфликт, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.