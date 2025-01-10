Глава Минобороны Польши заявил о трудной ситуации на Украине

На Украине сложилась трудная ситуация, которая огорчила министров обороны стран НАТО. Об этом заявил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш после собрания в немецком Рамштайне, сообщает РИА Новости .

Как отметил министр, из-за обстановки на Украине у представителей альянса «нехорошее настроение». Он добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения «очень трудная» для ВСУ.

Косиняк-Камыш уточнил, что многие устали от конфликта на Украине. По его словам, данный кризис «попросту надоел» людям.

Встреча в Рамштайне прошла накануне. На ней присутствовали министры обороны стран НАТО, генсек альянса, а также представители Украины, включая президента Владимира Зеленского. На собрании было объявлено о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи.

Контактная группа в формате «Рамштайн» была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации действующего американского президента Джо Байдена. Продолжение работы группы остается под вопросом из-за того, что в США вскоре сменится лидер.