Главы оборонных ведомств стран НАТО огорчены успехами России в зоне СВО, потому что не оправдались их ожидания и не окупились затраты, вложенные в украинский конфликт, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, сообщает Инфо24 .

Ранее в Польше заявили о том, что на Украине сложилась трудная ситуация, которая огорчила министров обороны стран НАТО.

«Дело в том, что Польша и другие страны НАТО потратили огромные средства на украинский конфликт, но все эти издержки никак не окупились», — объяснил политолог.

По его словам, в НАТО видят, что Россия побеждает, продвигается и освобождает свои новые регионы.

Перенджиев также отметил, что под контроль России попали крупнейшие промышленные предприятия, металлургические и добывающие производства, которые рассчитывали «прибрать к рукам» страны НАТО.