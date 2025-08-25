Польша предложила законодательно уровнять бандеровскую и фашистскую символики

Он также наложил вето на закон о соцвыплатах и медпомощи для неработающих украинцев из-за которого выходило так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши. Навроцкий отметил, что по этой причине не поддерживает данный закон.

Ранее из Польши были выдворены 57 граждан Украины за беспорядки и нацистскую символику, которую они демонстрировали на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. Польские власти назвали поведение украинцев недопустимым.

Между тем еще в конце июля Навроцкий обратился к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Он попросил скорректировать подход к историческим аспектам польско-украинских отношений.