Президент Польши наложил вето на закон о соцвыплатах и медпомощи для украинцев

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что наложил вето на закон, который предоставляет социальные выплаты и медобеспечение неработающим гражданам Украины, сообщает РИА Новости .

«Мы и далее являемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что „800+“ положено только тем гражданам, которые работают», — сказал Навроцкий.

Он подчеркнул, что медобеспечение также вызывает вопросы. Выходит так, что украинцы, не делающие взносы в Фонд здравоохранения, находятся в более выгодном положении по сравнению с польскими гражданами. По этой причине глава государства не поддержал закон о помощи гражданам Украины в предложенной форме.

По словам польского лидера, он наложил вето, но при этом предложил свой законопроект. В документе предусмотрено, что соцвыплаты и бесплатное медобслуживание будут доступны только официально трудоустроенным гражданам, который уплачивают налоги в Польше.

Навроцкий добавил, что предложенные изменения являются частью его предвыборной программы, которая была представлена на недавних выборах президента Польши.

Ранее стало известно, что из Польши вышлют 57 граждан Украины за беспорядки и нацистскую символику после концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Украинцы ломали имущество, прыгали на сиденья в метро, распивали алкоголь, устраивали беспорядки и провокации.