Из Польши вышлют 57 граждан Украины за беспорядки и нацистскую символику

57 украинцев будут высланы из Польши после концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Они устроили беспорядки, вели себя агрессивно и демонстрировали нацистскую символику, сообщает РИА Новости .

Премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что всего из страны будут выдворены 63 человека, среди которых 57 украинцев и 6 граждан Белоруссии. По его словам, они либо уедут из Польши добровольно, либо под принуждением.

Выдворение из страны связано с событиями во время концерта Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве. По словам очевидцев, тогда дело дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН-УПА* и нацистской символики.

Туск заявил, что выходцы из Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро, распивали алкоголь, устраивали беспорядки и провокации. Он назвал эти события недопустимыми.

Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Украины официально признать Волынскую резню 1943–1944 годов геноцидом польского народа. Про его словам, этот вопрос остается болезненным для двусторонних отношений.

* Террористическая организация, запрещенная в России