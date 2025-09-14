Польша не нашла доказательств возможного нарушения воздушного пространства БПЛА

Накануне Варшава инициировала воздушную операцию в ответ на возможное появление беспилотников в западной части Украины. Польские военные запустили все необходимые протоколы безопасности для защиты воздушного пространства страны. Спустя 2 часа самолеты вернули на аэродромы.

«Были приняты все доступные меры для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши. Принятые меры не подтвердили показаний <…> и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши», — говорится в заявлении командования в соцсети Х.

В оперативном командовании ВС Польши добавили, что записи радиолокационных систем могут быть связаны с погодными условиями, однако их проверили из-за «объектов вблизи границы». Аналогичная ситуация произошла накануне в Румынии.