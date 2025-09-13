Авиация Польши и НАТО поднята в небо из-за предполагаемой угрозы беспилотников

Оперативное командование вооруженных сил Польши инициировало воздушную операцию в ответ на возможное появление беспилотных летательных аппаратов в западной части Украины. Польские военные запустили все необходимые протоколы безопасности для защиты воздушного пространства страны, пишет ТАСС .

В рамках этих мер в небо над польской территорией были подняты как национальные истребители, так и самолеты Североатлантического альянса. Варшава рассматривает ситуацию как потенциальную угрозу безопасности, хотя конкретные детали о характере опасности не уточняются.

Польские и союзные истребители НАТО подняты в воздух, а системы ПВО и радары переведены в режим максимальной готовности. Это произошло после объявления воздушной тревоги в соседней Волынской области Украины.

«В связи с угрозой ударов БПЛА в регионах Украины, граничащих с Республикой Польша, в нашем воздушном пространстве началась операция военной авиации», — говорится в публикации, размещенной на странице командования в X.

Ранее в ночь на 10 сентября на территорию Польши прилетели дроны-нарушители. Польша поспешила возложить ответственность за случившееся на Россию, не приведя никаких доказательств, что беспилотники принадлежат Москве и были запущены именно ею.

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Варшава без предъявления каких-либо доказательств поспешила возложить вину на Россию за инцидент с БПЛА в Польше.

