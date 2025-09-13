ВВС Румынии заявили о перехвате российского беспилотника

сегодня в 20:52

Военные Румынии сообщили о перехвате якобы российского беспилотника. Инцидент зафиксирован недалеко от украинской границы в окрестностях Тулчи, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал Antena 3.

Сообщается, что для отслеживания беспилотника были задействованы истребители F-16. По данным военного ведомства, дрон впоследствии пропал с экранов радаров, предположительно, разбившись.

Румынские власти подчеркнули, что БПЛА «не пролетал над жилыми районами и безопасности местного населения ничто не угрожало».

Ранее сообщалось, что Польша подняла в небо собственную авиацию и истребители НАТО из-за возможной беспилотной угрозы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.