Польша: истребители РФ нарушили зону безопасности буровой платформы в Балтике

сегодня в 21:53

Пограничная служба Польши заявила о нарушении российскими истребителями зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

«Два российских истребителя пролетели на малой высоте над платформой Petrobaltic в Балтийском море. Была нарушена зона безопасности платформы», — говорится в сообщении польской погранслужбы в соцсети Х.

Вооруженные силы Польши и другие службы были проинформированы о якобы имевшем место инциденте.

Ранее власти Эстонии утверждали, что в пятницу утром три российских истребителя МиГ-31 якобы без разрешения вошли в воздушное пространство страны, где провели около 12 минут.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина, чтобы выразить протест из-за якобы нарушенного воздушного пространства республики. Кроме того, Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей № 4 Североатлантического договора.