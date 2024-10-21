Представитель молдавской организации «ЗаРЯ: За русский язык!» Дарья Федорова прокомментировала результаты недавнего референдума о вступлении в ЕС, назвав их полным провалом европейского вектора в Молдавии, сообщает RT .

Она отметила, что на голосовании жители страны выразили четкое недовольство курсом на Европу. По ее словам, половина граждан не поддерживает эту идею.

«За ночь ожидаемо дорисовали необходимые проценты, чтобы вытянуть положительный результат референдума. Исключительно за счет диаспоры. Но насколько это легитимно? Все знают, какой был бы результат, если бы в России открыли 60 избирательных участков, как, например, в Италии», — заявила Федорова.

Она также добавила, что игра с поддержкой «не той диаспоры» не принесет успеха действующему президенту Молдавии Майе Санду. Оппонент Санду, по словам эксперта, показал высокий процент поддержки, несмотря на его отсутствие в политике.

Федорова подчеркнула, что панику Санду уже видно, а попытки манипуляций с результатами не спасут ситуацию. В итоге она пришла к выводу, что курс на Европу в Молдавии фактически провален.