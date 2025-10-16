Полковник Райснер заявил, что ракеты Tomahawk не смогут повлиять на ход СВО

Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что поставки Киеву дальнобойных ракет Tomahawk не смогут переломить ход конфликта в пользу Украины из-за быстрой адаптации российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

«Никакая отдельно взятая система вооружения не сможет решить исход войны. Хотя предыдущие системы, такие как HIMARS, также демонстрировали краткосрочную эффективность, Россия быстро адаптировалась», -отметил он.

По его словам, поставки ракет Tomahawk не приблизят завершение конфликта, а, наоборот, будут поспособствовать новой эскалации, которая никому не выгодна.

Ранее Дмитрий Песков отреагировал на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о последствиях передачи американских крылатых ракетах Tomahawk Киеву.

Насколько опасны для РФ американские ракеты Tomahawk, способные нести ядерное оружие, и что скрывается за информацией об их поставках Киеву, читайте в материале РИАМО.

