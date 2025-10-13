Песков отреагировал на слова Медведева о последствиях передачи Tomahawk Киеву

«Любой мало-мальский эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет», — отметил он, комментируя слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о последствиях передачи Tomahawk Киеву.

В тот же день Медведев заявил, что передача Украине ракет Tomahawk может привести к серьезным последствиям, затронув не только участников конфликта, но и лично президента США Дональда Трампа.

Американский лидер 12 октября сообщил о намерении проинформировать Москву о возможном предоставлении Киеву ракет Tomahawk в том случае, если конфликт не будет урегулирован. Он также допустил обсуждение этого вопроса с Владимиром Путиным.

