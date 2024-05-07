Политолог заявил о сакральном смысле инаугурации президента России

Запланированные западом акции по дискредитации прошедших выборов и инаугурации с треском провалились. В текущем положении проведение инаугурации как сакральной процедуры очень важно для политического имиджа Российской Федерации на международной арене, заявил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин.

Эксперт отметил, что легитимность прошедших выборов уже никем не ставится под сомнение. Даже Франция, которая собирается отправлять своих военных на Украину, прислала своего представителя на инаугурацию Владимира Путина. Тем самым Европа демонстрирует признание российского лидера законно избранным президентом.

«Франция выполняет роль переговорного рупора Европы, поэтому присутствие представителя страны на инаугурации несет значительно больше смысла, чем кажется на первый взгляд», — отметил политолог.

Он добавил, что отдельного внимания заслуживает вопрос о планах по развитию страны на текущий президентский срок. В Послании Федеральному собранию Путин сделал акцент на поддержку социальной сферы, материнства и детства, а также на запуск новых национальных проектов. Стоит упомянуть и направление работы с молодежью.

«Недавно созданные министерства и департаменты молодежной политики в каждом субъекте Российской Федерации показали свою высокую эффективность. Все это вылилось в реализацию так ожидаемого всеми национального проекта „Молодежь и дети“» — рассказал Кузменкин.

По его словам, этот проект не только представляет инвестицию в будущее страны, но и подтверждает веру в силу, энергию и талант молодежи, подчеркивает значимость развития патриотизма среди молодых людей.

«За минувший президентский срок Владимир Путин задал очень высокую планку государственного развития. Очевидно, что и в ближайшие шесть лет эта планка будет не только сохранена, но и продолжит свое качественное улучшение», — заключил эксперт.