Безпалько: на Украине достаточно безумных людей, которые могут использовать ЯО

Политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что на Украине достаточно безумных людей, способных применить ядерное оружие при наличии гарантий защиты, сообщает RT .

По словам эксперта, подобный сценарий может привести к неконтролируемой эскалации конфликта с вовлечением европейских стран.

«Естественно мы непременно узнаем, кто передал эти компоненты. И тогда уже и по Британии и Франции тоже могут быть нанесены удары… Конечно же, первой пострадает прежде всего Украина», — заявил Безпалько.

Он добавил, что рассматривает происходящее как возможную информационную эскалацию, направленную на давление на Россию. При этом эксперт не исключил и реальную передачу оружия.

Ранее служба внешней разведки РФ заявила, что Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную бомбу. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. При этом в Лондоне отрицают наличие планов передать ядерное оружие киевскому режиму.

