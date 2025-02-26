Ранее глава французского Минфина Эрик Ломбар заявил, что несколько европейских стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия, готовы отправить своих военнослужащих на Украину для обеспечения режима прекращения огня.

«Инициатива Франции, Германии, Британии и других стран Европы направить военных на Украину пока остается только декларацией о намерениях. Одним из подтверждений этого могут являться уже два прошедших срочных саммита лидеров ЕС, которые не принесли никакого результата», — сказал Васильев.

По словам эксперта, нынешний европейский истеблишмент теряет почву под ногами: с одной стороны избиратель, который делает выбор в пользу альтернативы в виде правых партий, с другой — главный «покровитель» Европы в виде США, который критикует ЕС за отступление от принципов свободы и демократии. Европейские элиты продолжают опрометчиво следовать избранному десятилетия назад русофобскому курсу, не понимая, что это путь в никуда.

Помимо этого, страны ЕС, предлагая отправить войска на Украину, демонстрируют свою оторванность от контекста переговоров. Путин и Трамп не просто договариваются о статусе территорий, а о гарантиях безопасности для русскоговорящего населения на Украине. На этом фоне решение об отправке европейского военного контингента перечеркнет все миротворческие усилия.

«На самом деле Европе даже и предложить нечего. Отправка на Украину того небольшого количества военных, которым она обладает, для нее совсем невыгодна, потому что в таком случае под угрозой окажется безопасность самих стран ЕС», — отметил политолог.

За счет подобных действий Европа пытается обратить на себя внимание и стать активным участником переговоров, но пока ее усилия выглядят нелепо и абсурдно, заключил Васильев.