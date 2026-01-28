Политолог Вайнер назвал Трампа экстравагантным, но не сумасшедшим

Политический обозреватель Грег Вайнер заявил, что президент США Дональд Трамп экстравагантен, но не проявляет признаков безумия, несмотря на опасения премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ранее Фицо в частных разговорах выразил обеспокоенность состоянием здоровья Трампа. По его словам, американский лидер «начал сходить с ума». Хотя словацкий премьер не делал подобных заявлений публично, обсуждение этой темы активно распространилось в СМИ.

Вайнер прокомментировал ситуацию. Он отметил, что Трамп всегда был председателем различных советов директоров и отличается экстравагантностью.

«Трамп — экстравагантный мультимиллиардер, и с ума он не сходит. В Америке таких много», — пояснил Вайнер.

Он подчеркнул, что Фицо представляет другую политическую культуру и не привык общаться с такими лидерами, как Трамп. Поэтому словацкий премьер считает, что руководителей государств нужно уважать и оберегать, тогда как Трамп придерживается иного подхода в общении с коллегами.

