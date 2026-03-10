Политолог Светов проанализировал разговор Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы, инициатором которой выступили США и которая длилась приблизительно час, стороны обсудили ближневосточный кризис и процесс урегулирования вокруг Украины. Политолог, писатель и журналист Юрий Светов проанализировал разговор двух лидеров и заявил, что Россия является важным звеном в урегулировании конфликта, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Трамп, комментируя состоявшийся разговор, охарактеризовал его как «очень продуктивный». Он также указал, что российский президент выразил готовность способствовать разрешению обстановки на Ближнем Востоке.

По словам Светова, США развязали военные действия против Ирана, не поставив в известность даже своих партнеров по НАТО. Договорились с Израилем — и начали операцию. Однако дела развиваются не совсем так, как планировалось. По всей видимости, успехи не столь значительны, как ожидалось. И теперь складывается понимание, что без участия России разрешить этот кризис невозможно.

Блокировка Ормузского пролива спровоцировала сбои в мировых поставках углеводородов. Очевидно, что американское руководство не заинтересовано в усугублении этих негативных тенденций и ищет пути выхода из ситуации. Вероятно, было принято решение обратиться за содействием к России.

По словам политолога, во-первых, главы всех прилегающих государств поддерживают связь с Владимиром Путиным, и каждый из них, включая иранского президента, уже вышел на контакт с российским лидером. Во-вторых, Россия обладает ресурсами для наращивания экспорта нефти по альтернативным маршрутам, что может частично смягчить возникший дефицит. Этим, к примеру, объясняется информация о разрешении для Индии закупить российскую нефть, хотя пока речь идет о партиях, уже находящихся на танкерах. США же, по своей привычке, стремятся извлечь преимущества из любого положения.

Светов полагает, что в ходе беседы Трамп мог озвучить Путину определенные просьбы, касающиеся ближневосточного региона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным не выставлял условия насчет прекращения огня на Украине до полноценного урегулирования.

