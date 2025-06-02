Политолог Сипров: теперь Польша станет источником проблем для Запада

С новым президентом Польша превратится в источник проблем для Великобритании и Евросоюза, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

В понедельник ЦИК Польши объявил, что новым президентом страны стал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий.

«Перефразирую главного героя фильма „В бой идут одни ‚старики‘“: истерикой британских СМИ удовлетворен! Избрание на пост президента Польши представителя консервативной и националистической партии „Право и справедливость“ Кароля Навроцкого превращает эту страну из антироссийского форпоста евроатлантистов в источник проблем для Лондона и Брюсселя», — сказал Сипров.

Он считает, что Навроцкий будет искать поддержку в Вашингтоне и Ватикане, а не у Европы, и наверняка, ее получит, а это, в свою очередь, может привести к выходу Польши из «коалиции желающих».

«Без польской армии эта коалиция превратится в клуб либеральных балаболов», — отметил политолог.

По его словам, с новым президентом неизбежна смена ценностного вектора на традиционалистский, а значит, в европейских делах позиция Польша будет более прагматичной, например, как у Венгрии и Словакии. Разумеется, России это выгодно, есть шанс, что на смену оголтелой русофобии придет трезвый расчет и переориентация на национальные интересы.

Сипров уточнил, что есть особенности национальной политической культуры. Предположительно, именно это больше всего встревожило британцев: консенсус между элитными группами в Польше невозможен, об этом свидетельствует вся история этой страны.

«Сейчас в условиях силового паритета партий „Право и справедливость“ и „Гражданская платформа“ действующего премьер-министра Дональда Туска элитные группы начнут вставлять друг другу палки в колеса, блокируя инициативы друг друга. Стоит напомнить, что президент Польши обладает правом вето на правительственные законопроекты, а значит, первыми в очереди на заморозку окажутся планы Туска и его партии по дальнейшему втягиванию страны в орбиту евроатлантистов», — заключил эксперт.