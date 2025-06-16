Политолог Сипров: Иран оправился от удара и может диктовать ход конфликта

Большей степенью свободы в выборе действий в конфликте с Израилем обладает Иран, так как Исламская республика уже оправилась от шока и восстановила управление, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана с целью помешать реализации планов Тегерана по созданию собственного ядерного оружия. Напряженность между странами достигает критической точки.

«Сейчас четко вырисовываются два вероятных сценария, — эскалационный и деэскалационный. Причем выступить в роли „ведущего партнера“ в этом кровавом танго может как Израиль, так и Иран — важно направить усилия в выбранном направлении, задать логику, которой другая сторона конфликта будет вынуждена следовать. Как ни странно, большей степенью свободы в выборе дальнейшего сценария обладает Иран», — сказал Сипров.

Он добавил, что Исламская республика оправилась от шока, вызванного внезапным ударом, восстановила управление, нашла замену погибшим руководителям и показала, что готова действовать и в рамках военного сценария, и в направлении к миру.

«Однако спешить с мирными инициативами иранцы не будут, потому что сейчас такая позиция будет воспринята как военное поражение. Многое зависит и от общественных настроений в Иране, если народ „сплотится вокруг флага“ перед лицом угрозы национальному суверенитету, то звучавшие в первые часы после массированных атак Израиля нотки растерянности в голосе официального Тегерана окончательно сойдут на нет», — отметил политолог.

По оценке Сипрова, стоит ожидать, что в ближайшие сутки-двое Иран будет действовать «в силовом ключе» и попытается нанести противнику урон не меньший, чем понес сам. В дальнейшем, если западные страны поостерегутся открыто вмешиваться в конфликт, Иран предложит прекращение огня, но уже с позиции сильного.