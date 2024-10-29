Политолог: русофобия в Европе обрела форму классического расизма

Смотря на то, как в Финляндии арестовали еще пять российских объектов недвижимости, можно сказать, что русофобия в современной Европе обрела форму антисемитизма и классического расизма, сообщил РИАМО российский политолог Сергей Марков.

«Русофобия в современной Европе обрела форму антисемитизма и классического расизма — это, по сути, проявление чистой ненависти и злобы. Тут нет каких-то экономических мотивов, это просто желание навредить», — сказал Марков.

Он добавил, что «насолить» — слишком мягкое слово, речь идет о намеренной агрессивной позиции.

«Европейская русофобия стала новым антисемитизмом, и, судя по всему, враждебность достигла такой степени, что психологически они готовы к радикальным мерам, вплоть до создания концлагерей», — отметил политолог.

В Финляндии арестовали пять объектов недвижимости, принадлежащих России. На них распространяются меры по иску, который подала украинская нефтегазовая госкомпания «Нафтогаз». Три из пяти арестованных объектов находятся на Аландских островах, в том числе участок у моря.