Украинский нефтегигант причастен к аресту недвижимости россиян в Финляндии

Недвижимость РФ в Финляндии попала под действие мер ареста по иску «Нафтогаза»

В Финляндии арестовали пять объектов недвижимости, принадлежащих России. На них распространяются меры по иску, который подала украинская нефтегазовая госкомпания «Нафтогаз», сообщает ТАСС со ссылкой на финскую Helsingin Sanomat.

Три из пяти арестованных объектов находятся на Аландских островах, в том числе участок у моря. Под арест также попали офисное здание в районе Лауттасаари и жилой дом в центре Хельсинки, которые принадлежат России.

28 октября в российском посольстве заявляли, что не получали официальных сигналов от Финляндии касательно ареста собственности РФ. В ситуации разбираются дипломаты.

Helsingin Sanomat 28 октября писала, что суд в Финляндии арестовал участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столичном Хельсинки. Утверждалось, что арест наложили по запросу «Нафтогаза».