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Политолог разъяснил, почему последнее десятилетие стало трагичным для Украины

Последнее десятилетие стало трагичным для украинского народа: ставленники Вашингтона в политической элите Киева распродали производственные мощности страны, развязывание конфликта с Россией спровоцировало демографический и экономический кризис на Украине. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

По словам эксперта, необдуманная денежно-кредитная политика Киева, которая не служит национальным интересам, ударила по ВВП и «отправила» большую часть граждан за черту бедности.

«Мигрировавшие в Европу украинцы стали восприниматься местным населением в качестве дешевой рабочей силы, которую принимающая сторона использует в самых тяжелых и опасных отраслях промышленности», - сказал политолог.

Жестокие условия мобилизации, милитаризация всех сфер жизни общества и отраслей экономики направляют украинское государство в архив истории с непредсказуемыми последствиями.