Политолог раскрыл центральную тему переговоров России и США

Прошедшие переговоры были направлены, в первую очередь, на поддержание систематических дипломатических контактов между РФ и США. Судя по тем итогам встречи, которые стороны согласились раскрыть, центральной была тема сотрудничества между двумя сверхдержавами, а обсуждение мирного урегулирование носило калибровочный характер и во многом сводилось к сверке часов, рассказал РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

«Кроме того, американцы передали президенту Владимиру Путину четыре новых документа, касающихся урегулирования. Можно сделать вывод, что мирный процесс движется вперед, но без популистских лозунгов и резких поворотов, так как РФ и США предпочитают сначала обсудить, а затем закрепить все возможные договоренности и будущее взаимодействие», — рассказал Котов.

По его словам, важным сигналом является то, что помощник президента России Юрий Ушаков озвучил пункт об отсутствии компромисса в части территориального вопроса. Здесь следует понимать, что Россия всегда была настроена на мирное урегулирование конфликта, однако мы не пойдем на договоренности, противоречащие интересам РФ. Путин всегда отстаивал и продолжает отстаивать эту линию.

«Занятно то, что американские переговорщики после переговоров в Кремле направились не на Украину или в другую переговорную площадку для встречи с украинской стороной, а вернулись в США. Это в очередной раз говорит о том, что реальные обсуждения могут проходить только между РФ и США. Украина же раз за разом дискредитирует себя на переговорном треке, чего только стоят попытки Зеленского вклиниться в переговоры радикально настроенных к России европейских лидеров. В Вашингтоне также это видят и делают соответствующие выводы», — заключил политолог.

