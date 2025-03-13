Политолог предположил, какие условия РФ представила бы США

13 марта в Сети распространилась информация, что Россия предоставила США перечень условий, которые должны быть соблюдены при заключении мира в украинском конфликте. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев предположил, что именно могла представить в качестве условий Москва, если бы это было правдой.

«Позиция России в отношении конфликта на Украине остается неизменной. Москва продолжает настаивать на признании международным сообществом Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей частью России, а также на нейтральном статусе Украины, исключающем ее вступление в НАТО. ​Также Россия категорически отвергает возможность размещения миротворческих сил НАТО на территории Украины, рассматривая это как прямую угрозу своей безопасности», — отметил Бутнев.

По словам эксперта, все вышеперечисленные требования должны были быть изложены в списке условий для прекращения конфликта на Украине, который Россия якобы передала США, как утверждают источники Reuters.

Недавние заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Киеву, возможно, придется пойти на территориальные уступки для достижения мира, могут свидетельствовать о постепенном осознании Вашингтоном неизбежности идти на компромиссы. Готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам также дает сигнал, что Украина осознает необходимость идти на уступки.

«Однако центральной проблемой остается вопрос присутствия иностранных сил на территории Украины. Думаю, что он является главным препятствием для мирного соглашения», — пояснил эксперт.

Бутнев выразил уверенность, что Москва не отступит от своих базовых требований, прежде всего в вопросе безопасности. Любые компромиссы возможны только при условии уважения суверенных интересов России, что предполагает отказ от попыток размещения иностранных военных контингентов у ее границ.

«Диалог по-прежнему возможен, но его успешность напрямую зависит от готовности западных партнеров учитывать обозначенные Москвой „красные линии“. Без этого мирное решение конфликта маловероятно», — заключил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции после подписания ряда документов с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что РФ поддерживает установление мира, но этот мир должен быть долгосрочным, а все первопричины его возникновения должны быть устранены, чтобы ситуация не повторилась.