Выдвинула требования: РФ озвучила США свою позицию по завершению огня на Украине
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Москва передала Вашингтону перечень требований по поводу договора о завершении огня на Украине. Также в нем упоминается и перезагрузка отношений между РФ и США, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Какие именно требования были в перечне, не уточняется. Однако большинство из них похожи на те, которые Россия уже выдвигала Украине, Соединенным Штатам и НАТО.
До этого Москва требовала отказа противника от вступления в Североатлантический альянс. Также Россия выступала против планов западных государств разместить военных на территории Украины.
Помимо этого, Кремль требовал на официальном уровне признать Крым и 4 новых региона частями РФ.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что правительство США надеется на поддержку России для завершения украинского кризиса.