Выдвинула требования: РФ озвучила США свою позицию по завершению огня на Украине

Reuters: РФ передала Штатам свои требования о завершении огня на Украине

Москва передала Вашингтону перечень требований по поводу договора о завершении огня на Украине. Также в нем упоминается и перезагрузка отношений между РФ и США, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Какие именно требования были в перечне, не уточняется. Однако большинство из них похожи на те, которые Россия уже выдвигала Украине, Соединенным Штатам и НАТО.

До этого Москва требовала отказа противника от вступления в Североатлантический альянс. Также Россия выступала против планов западных государств разместить военных на территории Украины.

Помимо этого, Кремль требовал на официальном уровне признать Крым и 4 новых региона частями РФ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что правительство США надеется на поддержку России для завершения украинского кризиса.